Пуанты с автографами легенд Мариинского театра выставят на аукцион

На торги выставят пуанты с автографами прим «золотого состава». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на аукционный дом «Литфонд».

Приобрести можно будет балетные пуанты с автографами главных прим, солистов и артистов Ленинградского академического театра оперы и балета имени Кирова периода руководства Олега Виноградова.

Свои подписи оставили Алла Сизова — партнерша Нуреева и Барышникова, лирическая балерина Светлана Ефремова, народная артистка СССР и педагог-репетитор Ольга Моисеева, а также прима-балерина Галина Мезенцева.

Лидирующая ставка за такой артефакт — 24 тысячи рублей.

Недавно международные аукционы назвали самого дорогого российского художника. Им стал Василий Кандинский: общая стоимость его полотен достигла примерно 591 миллиона долларов (48,7 миллиарда рублей).