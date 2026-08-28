Психолог Кичаев перечислил фильмы, которые помогают справиться с тревогой

Кичаев объяснил, что кинотерапия запускает у зрителя мысли и эмоции через сопереживание героям. Истории с вознаграждением и благополучным финалом могут вызывать выброс дофамина, а трагические сюжеты — тревогу и повышение уровня кортизола.

Эксперт назвал оптимистичными фильмами «1+1», «Дневник Бриджит Джонс» и «Король говорит». По его словам, эти истории показывают, как герои находят выход из сложных ситуаций, меняют жизнь и добиваются результата благодаря работе над собой. К позитивному кино о поиске себя он также отнес «Ешь, молись, люби».

Психолог посоветовал осторожнее выбирать фильмы с мрачной тематикой. В эту категорию он включил картины Ларса фон Триера, в том числе «Меланхолию», а также «Реквием по мечте» и «Титаник». По мнению Кичаева, сюжеты о зависимости, безнадежности и трагедиях могут усиливать тяжелые переживания, пишет «Свободная пресса».