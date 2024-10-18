Проведение форума о русской культуре «Жар-птица» анонсировали в Пензенском области

Образовательный форум о русской народной культуре «Жар-птица» состоится в Пензе. Об этом сообщил сайт « Пенза-пресс » со ссылкой на региональное министерство образования.

Мероприятие пройдет с 22 по 24 октября. Участники соберутся в областной библиотеке имени Лермонтова, а также в местном университете.

Основная задача проекта — повышение уровня знаний о русской традиционной культуре у студентов. На форуме встретятся учащиеся из 14 регионов ПФО, добавил RT.