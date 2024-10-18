Проведение форума о русской культуре «Жар-птица» анонсировали в Пензенском области
Образовательный форум о русской народной культуре «Жар-птица» состоится в Пензе. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс» со ссылкой на региональное министерство образования.
Мероприятие пройдет с 22 по 24 октября. Участники соберутся в областной библиотеке имени Лермонтова, а также в местном университете.
Основная задача проекта — повышение уровня знаний о русской традиционной культуре у студентов. На форуме встретятся учащиеся из 14 регионов ПФО, добавил RT.
Взрыв в центре Луганска попал на камеру видеорегистратора
Путин предложил обсуждать мир на Украине на базе Стамбульских соглашений
Урок о помощи слепым людям на дороге провели для школьников в Лобне
«У больного отказали почки». Дочь Залужного сравнила Украину с пациентом в реанимации
Путин обратил внимание на безжалостность США и НАТО по отношению к украинцам
Минтранс Подмосковья представил список автобусных маршрутов до приютов для животных
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте