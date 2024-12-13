Героями просветительского проекта о джазе стали артисты из Москвы и Подмосковья

Участники джазового фестиваля во Фрязине стали героями нового просветительского мультимедийного проекта о музыке. Он объединил как начинающих джазменов, так и признанных мастеров сцены, сообщило РИАМО .

Авторы спецпроекта исследовали историю джаза и его влияние на эмоциональное состояние, а опытные музыканты рассказали, как познакомились с направлением, поделились советами и развеяли популярные мифы.

«Интерес к искусству и творчеству позитивно влияет на многие аспекты становления личности — расширяет кругозор, помогает развивать креативность, эмоциональный интеллект и нравственную осознанность. Мы хотим, чтобы молодое поколение обладало такими созидательными качествами», — рассказал гендиректор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Народный артист России композитор Рашид Калимуллин заявил, что вокруг джаза по-прежнему существует много предрассудков и заблуждений.

«Проекты, направленные на популяризацию музыки, вносят значительный вклад в формирование правильных ценностей и взглядов у молодого поколения. Если говорить про джаз, к этому добавляется еще и просветительская функция», — отметил он.

Всего в фестивале, состоявшемся 6 ноября, приняли участие более 100 юных джазменов от семи до 21 года. Мероприятие помогла реализовать программа социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Соорганизаторами выступили администрация Фрязина и Союз композиторов Евразии.