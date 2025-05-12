PROGRESS: господдержка российского кино в 2024 году превысила 6,3 млрд рублей

Почти половина российских фильмов в этом году сняты при поддержке государства. Исследовательский центр коммуникационной группы PROGRESS изучил кинопроекты 2024 года и выяснил, какие из них получили максимальный объем финансирования от властей, сообщил сайт «Газета.Ru» .

Лидером по объему господдержки стал фильм «Бременские музыканты» с бюджетом в один миллиард рублей — он получил 700 миллионов рублей. Следом идет лента «Сто лет тому вперед», снятая за 900 миллионов рублей, из которых 615 миллионов — государственная поддержка. Третье место у фильма «Мастер и Маргарита», бюджет которого составил около миллиарда рублей (600 миллионов выделило государство).

В первую пятерку также вошли «Холоп 2» и «Летучий корабль». Оба фильма получили 450 и 425 миллионов рублей соответственно.

Согласно исследованию, в 2024 году поддержку от государства получили 42% российских фильмов. Фонд кино обеспечил большую часть финансирования — 5,9 миллиарда рублей (это 75% от общего объема госпомощи). Министерство культуры поддержало восемь фильмов на сумму 474 миллионов рублей (оставшиеся 25%). Таким образом, общий объем прямой господдержки отечественного кинопроизводства в 2024 году превысил 6,3 миллиарда рублей.