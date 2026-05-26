Профессор МГУТУ Котовчихина отметила, что величие творчества Михаила Шолохова ценят и сегодня
Профессор МГУТУ, доктор филологических наук Наталия Котовчихина в разговоре с ИА НСН заявила, что творчество Михаила Шолохова вновь завоевывает интерес молодежи.
«Молодежь понимает, какой величины был Шолохов. В наших мероприятиях участвуют и школы кластера непрерывного казачьего образования, и общеобразовательные. Учителя, а в школах кластера это еще и офицеры воспитатели, очень хорошо знают творчество Шолохова», — сказала филолог.
Писатель, родившийся 24 мая 1905 года, пропускал через свое сердце все драматические процессы своего времени, подчеркнула Котовчихина. Его произведения остаются актуальными и в наши дни.