Проект «История станции» запустили в Санкт-Петербурге к 70-летию метро

К 70-летию метро Санкт-Петербурга запустили проект «История станции». Пассажиры могут узнать о каждом из 73 метрополитенов города, написала gazeta.spb.ru .

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова, опубликованным в Telegram-канале, для доступа к информации нужно просканировать QR-код в вестибюле станции. Пользователи узнают об архитекторах, инженерных особенностях и других интересных фактах.

Проект дополняет инициативу «В метро с книгой», которая предоставляет доступ к виртуальным фондам Библиотеки имени Маяковского. Поездка в метро становится не только перемещением, но и познавательным досугом.