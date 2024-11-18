Продюсер Зубицкий объяснил популярность K-pop финансированием жанра

Продюсер и советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий, выступая в пресс-центре ИА НСН , рассказал, почему K-pop, зародившийся в Южной Корее, получил популярность во всем мире.

«Это не корейская музыка. Кто-то поет на корейском языке, кто-то — на английском, это популярная музыка, в основном бойз-бенды или герлз-бэнды», — пояснил эксперт.

По его словам, жанр стал национальным достоянием благодаря серьезному финансированию. В развитие данного направления вкладываются корпорации, добавил Зубицкий.

«Музыка K-pop в бюджете страны, они сделали так, чтобы это стало популярным, вкладывались огромные деньги», — пояснил продюсер.

Он также напомнил, что раньше подобная практика встречалась и на территории РФ. За одну композицию «девочек поющих» платились миллионы.