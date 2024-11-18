Продюсер Зубицкий объяснил популярность K-pop финансированием жанра
Продюсер и советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий, выступая в пресс-центре ИА НСН, рассказал, почему K-pop, зародившийся в Южной Корее, получил популярность во всем мире.
«Это не корейская музыка. Кто-то поет на корейском языке, кто-то — на английском, это популярная музыка, в основном бойз-бенды или герлз-бэнды», — пояснил эксперт.
По его словам, жанр стал национальным достоянием благодаря серьезному финансированию. В развитие данного направления вкладываются корпорации, добавил Зубицкий.
«Музыка K-pop в бюджете страны, они сделали так, чтобы это стало популярным, вкладывались огромные деньги», — пояснил продюсер.
Он также напомнил, что раньше подобная практика встречалась и на территории РФ. За одну композицию «девочек поющих» платились миллионы.