Продюсер Золотарев заявил, что переговоры с Арми Хаммером о съемках в российском триллере еще не начинались

Продюсер Андрей Золотарев интервью ИА НСН рассказал, что разговоры о приглашении американского актера Арми Хаммера на главную роль в российский шпионский триллер «Альтернатива» преждевременны.

Сейчас этот вариант рассматривается режиссером как идеальный кастинг («дримкаст»), но конкретных обсуждений с артистом пока не проводилось.

Ранее Хаммер попал в центр громких обвинений в жестоком обращении и сомнительном поведении, что негативно повлияло на его карьеру в Голливуде.