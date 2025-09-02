Продюсер Шаинский заявил, что большинство современных детских песен не имеют смысла

Генеральный продюсер «Шаинский фест — 2025» Вячеслав Шаинский в беседе с ИА НСН выразил мнение, что в современных детских песнях либо нет смысла, либо он не очень полезен. Он отметил, что в советские времена тексты детских песен содержали глубокие смыслы, поэтому эти композиции актуальны и по сей день.

Шаинский призвал проводить в России больше фестивалей детской песни, чтобы привлечь внимание к этой теме и возродить интерес к написанию качественной детской музыки. Эксперт подчеркнул, что детские песни пишутся, но большинство авторов остаются неизвестными, так как это не совсем коммерческая ниша для музыкантов.

Специалист отметил, что в России исчезла отдельная профессия «поэт-песенник», что повлияло на качество детских песен. Современные детские композиции, по его мнению, пытаются писать под современных детей, но проблема заключается в текстах, которые часто не содержат глубоких смыслов или полезных для детей идей.