Продюсер Рудченко заявил, что у музыкантов не осталось времени вдумчивое на творчество

Современные артисты вынуждены непрерывно выпускать новые треки ради удержания аудитории, из-за чего у них не остается времени на вдумчивое творчество. Об этом ИА НСН заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

Эксперт согласился со словами певца Стаса Костюшкина о резком ускорении темпов продвижения музыки. По оценке Рудченко, из-за клипового мышления слушателей и высокой конкуренции в Сети новинку необходимо продвигать с первых дней релиза, иначе через месяц привлекать к ней внимание будет уже поздно.

Критик подчеркнул, что исполнители больше не могут позволить себе работать над альбомом по два года, как лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук. Чтобы не исчезнуть из информационного пространства, музыканты вынуждены участвовать в постоянном забеге на количество релизов.