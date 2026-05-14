Продюсер Просянов отметил перспективы вертикальных сериалов в России

Рынок вертикальных сериалов и микродрам в России имеет хорошие перспективы, хотя и отстает от мировых лидеров на несколько лет. Об этом в интервью ИА НСН заявил продюсер, журналист и основатель портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов.

По его словам, вертикальные сериалы и микродрамы стали полноценным и значимым сегментом на мировом рынке. Например, в Китае доходы от этого формата уже превышают выручку от традиционного кинопроката.

«По факту со временем этот формат станет большим конкурентом кинопрокату. Темпы роста двузначные, в каких-то странах трехзначные», — отметил эксперт.

Просянов также допустил, что успех вертикального контента в России будет зависеть от его доступности и того, сможет ли он составить конкуренцию традиционному телевидению и стриминговым платформам.