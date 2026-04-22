Продюсер Пригожин заявил, что живой вокал будет цениться больше после популярности нейросетевой музыки

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сообщил ИА НСН , что после всплеска интереса к ИИ-исполнителям и ИИ-музыке ценность живого исполнения возрастет.

На лейбле Zion Music в день рождения певицы Валерии, 17 апреля, вышел трек «Голос за гранью», записанный Валерией совместно с ИИ-артисткой Сашей Комович. По словам Пригожина, это интересный технологический эксперимент, но его потенциал быстро исчерпается.

«Это крутая технологичная идея, сейчас она работает. Но история с нейросетью сильно надоест... С точки зрения моды это сейчас феерия. Но все равно после этого хайпа вокруг ИИ все живое будет еще более востребовано», — отметил продюсер.