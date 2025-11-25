Продюсер Маньковский заявил о желании снять третий сезон сериала «Граница миров»

Генеральный продюсер, основатель кинокомпании Black Box Production и сценарист Константин Маньковский дал интервью газете « Петербургский дневник ». В беседе он рассказал о работе над сериалом «Граница миров».

Деятель культуры назвал интересным упражнением съемки городского фэнтези за бюджет ситкома.

«У тебя есть ситкомовский канал, у тебя есть соответствующий бюджет. И вот, пожалуйста, добавляем сюда фантастику, трюки, прилеты-улеты, взрывы, огонь, превращения», — отметил продюсер.

На его взгляд, во втором сезоне качество картинки заметно улучшилось, поскольку команда приобрела ценный опыт и смогла определить оптимальное соотношение живой постановки и компьютерной графики. Маньковский также указал на желание снять продолжение истории.