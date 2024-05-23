Продюсер «Крестного отца» Фред Рус скончался на 90-м году жизни
Сценарист, кинопродюсер и лауреат премии «Оскар» Фред Рус ушел из жизни в возрасте 89 лет. Трагическую новость сообщил сайт San Antonio Express-News.
Деятель культуры скончался в собственном доме в Калифорнии. Причина смерти не раскрывается.
Рус был известен сотрудничеством со знаменитым режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой. Так, он спродюсировал вторую и третью часть «Крестного отца», добавила «Свободная пресса».
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