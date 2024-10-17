Продюсер Досталь не поддержал съемки новой версии фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»

Режиссер и продюсер Владимир Досталь выступил против съемок ремейка на фильм Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России». Об этом сообщил «Ридус» .

Собеседник издания считает, что кинематографистам следовало бы не повторять за великими мастерами своего дела, а снимать что-то новое.

Внук Эльдара Рязанова Дмитрий Трояновский также заметил, что в бесконечных версиях советских фильмов он видит симптом «кризиса российского кино».

Ранее СМИ писали, что в новом фильме «Невероятные приключения итальянцев в России» вместо итальянцев снимутся китайцы.