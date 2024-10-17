Продюсер Досталь не поддержал съемки новой версии фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»
Режиссер и продюсер Владимир Досталь выступил против съемок ремейка на фильм Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России». Об этом сообщил «Ридус».
Собеседник издания считает, что кинематографистам следовало бы не повторять за великими мастерами своего дела, а снимать что-то новое.
Внук Эльдара Рязанова Дмитрий Трояновский также заметил, что в бесконечных версиях советских фильмов он видит симптом «кризиса российского кино».
Ранее СМИ писали, что в новом фильме «Невероятные приключения итальянцев в России» вместо итальянцев снимутся китайцы.
Хакеры взломали чат-бот с данными украинских военных
Жителям деревни Лидино напомнили о возможностях газификации по госпрограмме
«Неприятное событие». Стало известно, в каком состоянии солист «Отпетых мошенников»
Российские военные освободили населенный пункт Максимильяновка
Еще одна молодая семья приобрела квартиру в Луховицах по льготной программе
Свыше 16 тысяч заявок на выплату к юбилею брака подали в Подмосковье
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте