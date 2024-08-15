PrimaMedia: памятник исследователям Арсеньеву и Узала установят в аэропорту Владивостока

Памятник исследователям Владимиру Арсеньеву и Дерсу Узала появится в аэропорту Владивостока. Официальное открытие состоится 18 августа, сообщил сайт PrimaMedia .

Установку монумента приурочили к 150-летию со дня рождения Арсеньева. В настоящее время рабочие размещают памятник на привокзальной площади, добавил RT.

Скульптурное сооружение представляет собой фигуры географа и его проводника с инвентарем и рюкзаками.