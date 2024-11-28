Прием заявок на музыкальный фестиваль «Парус» продлили до 30 января

Музыкальный фестиваль «Парус», посвященный юбилею Михаила Юрьевича Лермонтова, продлил прием заявок до 30 января 2025 года. Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а его художественным руководителем выступает народный артист России Сергей Безруков.

На конкурс принимают музыкальные композиции на стихи Лермонтова. Участвовать могут профессиональные композиторы из России, СНГ и других стран, без возрастных ограничений, а подать заявку можно на сайте.

На данный момент заявки подали авторы из 13 городов России в возрасте от 18 до 75 лет. Финалисты конкурса создадут музыкальный альбом, который запишут на профессиональной студии и опубликуют на платформах ВКонтакте и Яндекс.Музыка.