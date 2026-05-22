Прием заявок на конкурс арт-объектов открылся в Красноярске

В Красноярске начался прием заявок на конкурс арт-объектов, который проводится в рамках фестиваля «Поздеев фест». Об этом сообщил «Проспект Мира» .

В этом году мероприятие посвящено 100-летию со дня рождения художника Андрея Поздеева. Участникам предлагается создать арт-объекты на тему автопортрета, отражающие творчество и философию мастера.

Работы победителей будут установлены в парке на Каменке. К участию приглашаются художники, дизайнеры, архитекторы и другие творческие авторы в возрасте от 18 до 35 лет.