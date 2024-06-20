Презентацию второго фестиваля Best Music Fest провели на 84-м этаже Москва-Сити
В Дубае 3–5 ноября состоится второй фестиваль российской популярной музыки Best Music Fest. Его программу презентовали в Москве 19 июня на 84-м этаже Москва-Сити, в ресторане Birds — официальном партнере события.
Организаторами фестиваля выступят «Русская Медиагруппа» и BIM Group. Они рассчитывают превзойти успех прошлого года, представив еще более внушительный масштаб и собрав еще больше зрителей.
На презентации о том, что ждет зрителей в ноябре, вместе с организаторами рассказали звезды российской эстрады.
«Прошлый год показал, что такой формат востребован. Но для нас — это не просто очередной фестиваль. <…> Дубай — это новый „Вавилон“, международная арена, где мы можем пропагандировать русскую музыкальную культуру среди международного сообщества», — подчеркнул председатель совета директоров и президент «Русской Медиагруппы» Сергей Бунин.
Руководитель BIM Group Анастасия IVKA назвала фестиваль грандиозным событием и призналась, что это ее самый любимый проект.
«Мы получили множество отзывов, в том числе и от партнеров из других стран, свидетельствующих, что мы сделали все хорошо. Но в этом году хотим сделать еще лучше», — добавила она.
В прошлом году Best Music Fest ежедневно посещали 1100 человек. На этот раз мероприятие сохранит свою премиальность, его планируют провести на высочайшем уровне, сохранив VIP-пригласительные. Организаторы добавили и более бюджетную категорию билетов, чтобы как можно больше людей, живущих в ОАЭ, могли познакомиться с яркой российской музыкальной культурой.
Best Music Fest снова пройдет на сцене известного курортного отеля Jumeirah Beach Hotel. Зрителей ждет три фантастических дня, три концерта в формате гала-ужина с изысканными блюдами от шеф-поваров и три афтерпати, которые устроят в ресторане Birds.