Презентацию второго фестиваля Best Music Fest провели на 84-м этаже Москва-Сити

В Дубае 3–5 ноября состоится второй фестиваль российской популярной музыки Best Music Fest. Его программу презентовали в Москве 19 июня на 84-м этаже Москва-Сити, в ресторане Birds — официальном партнере события.

Организаторами фестиваля выступят «Русская Медиагруппа» и BIM Group. Они рассчитывают превзойти успех прошлого года, представив еще более внушительный масштаб и собрав еще больше зрителей.

На презентации о том, что ждет зрителей в ноябре, вместе с организаторами рассказали звезды российской эстрады.

«Прошлый год показал, что такой формат востребован. Но для нас — это не просто очередной фестиваль. <…> Дубай — это новый „Вавилон“, международная арена, где мы можем пропагандировать русскую музыкальную культуру среди международного сообщества», — подчеркнул председатель совета директоров и президент «Русской Медиагруппы» Сергей Бунин.