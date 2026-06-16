Презентацию сборника RT «ПоэZия русской зимы» провели в детских лагерях «Артек», «Смена» и «Орленок»

Сборник RT «ПоэZия русской зимы» был представлен в крупнейших детских лагерях России. Речь идет об «Орленке», «Смене» и «Артеке».

Презентация началась 1 июня в Краснодарском крае, в Международный день защиты детей, который совпал с днем основания лагеря «Смена». На мероприятиях перед воспитанниками выступили авторы произведений, включая участника СВО, поэта Дмитрия Артиса, преподавателя Динару Керимову, донецкую поэтессу Инну Кучерову и журналиста из Севастополя Ольгу Старушко.

В крымском «Артеке» в рамках акции «Для СВОих друзей» дети мастерили поделки и писали письма бойцам на фронт. Встреча с авторами собрала более 200 человек, и в ходе живой беседы ребята задавали много вопросов, что создало атмосферу открытого диалога.