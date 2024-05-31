Презентация книги редких сказок Севера прошла в Москве

Презентацию книги «Сказки Крайнего Севера. Открывая Тундру» провели для московских школьников в детской библиотеке № 133. Многие вымышленные истории были записаны со слов кочевников и оленеводов еще в начале прошлого века, а теперь их могут узнать все желающие.

Храбрая ласка, медведь-оленевод, хитрая лисица — в этих персонажах весь колорит русского Севера. Захватывающие приключения увлекли детей, присутствующих на презентации, с первых строк. Сложности выбора главных героев и сюжетные развилки сказок завораживали юных жителей столицы.

«Премьера книги „Сказки Крайнего Севера. Открывая Тундру“ — это часть масштабной образовательной программы Московского НПЗ, которая охватывает и просветительские уроки для младших классов на открытом воздухе <…> Есть и программы для детей постарше», — рассказал пресс-секретарь нефтеперерабатывающего завода Федор Казанцев.

Теперь редкие сказки народов Севера можно взять в библиотеках юго-востока столицы или послушать дома в аудиоформате благодаря проекту волонтеров Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).

Новые аудиосказки стали частью большой цифровой библиотеки «Газпром нефти». Проект реализовали в рамках программы социальных инвестиций компании «Родные города».

Сказочный альбом «Открывая тундру» озвучили актеры театра и кино, известные телерадиоведущие. Аудиоверсию сопровождают и другие звуки: вой волков, гул ветра, звон саней. Все это переносит в мир Крайнего Севера.

«Я люблю вообще сказки народов мира. И сказки северных народов, наверное, одни из самых любимых, потому что они, с одной стороны, короткие и простые, а с другой — очень насыщенны какими-то деталями быта, образа жизни, того как они (жители Севера — прим. ред.) охотятся, проводят свой досуг, выстраивают между собой взаимодействия», — призналась телеведущая Тутта Ларсен.

В аудиоформате книга «Сказки Крайнего Севера. Открывая Тундру» доступна практически на всех цифровых площадках.