Пресс-показ спектакля «Дон Кихот» состоялся на сцене МХТ имени Чехова

На основной сцене МХТ имени Чехова 13 февраля прошел пресс-показ спектакля «Дон Кихот» Николая Рощина. Премьера для зрителей состоится 14 и 15 февраля. Режиссер перенес действие в конец 30-х годов в условный театр. Постановку приурочили к 135-летию Михаила Булгакова.

Весной 1937 года Булгаков назвал попытки писать для театра чистейшим донкихотством и зарекся выходить на сцену. В тот же момент ему предложили инсценировать «Дон Кихота» — писатель согласился. Но пьеса увидела свет лишь после смерти автора, а спустя 90 лет в МХТ решили: театр имеет право на донкихотство в любой эпохе.

Режиссер Николай Рощин отметил, что авторы оригинальных произведений были бы в ужасе.

«Сервантес особенно, потому что он очень не любил все, что логично, друг за другом, не любил такие эксперименты. Булгакову, может быть, и приглянулось бы это, потому что, мне кажется, он тоже любил смешивать вещи, которые не должны смешиваться», — сказал он.

В спектакле никто не играет одну роль. Режиссер стер границы между амплуа, эпохами и даже полами, потому что театр — это место, где можно примерить любую маску или снять ее в самый неожиданный момент.

«Когда мы узнали о постановке „Дон Кихота“, я начинала перечитывать роман. Я все лето посвятила только „Дон Кихоту“. Очень сложно», — рассказала актриса Ирина Пегова.

Рощин смешал эпохи и реальности так, что зритель перестает понимать, где сцена, а где — жизнь.

«Страшно всегда в плане, если вдруг что-то не сработает. Зритель пришел, и чувствуешь какую-то ответственность», — поделился актер Илья Козырев.

В финале все рушится, сцена пустеет, маски сняты, конструкции падают. В этой пустоте рождается главный вопрос: возможна ли жизнь без иллюзий? Спектакль Рощина — лучший способ напомнить: настоящее донкихотство — не сдаваться, даже когда автора нет в зале.