Преподаватель по классу гитары Узкая посоветовала включать классическую музыку фоном во время домашних дел

По признанию многих слушателей, классическая музыка им непонятна, и это мешает ей завоевать популярность. Методист, преподаватель по классу гитары и лектор российского общества «Знание» Елена Узкая в беседе с «ФедералПресс» поделилась, как научиться понимать такие произведения.

Специалист предложила начинать знакомство с классикой с доступных произведений, например, включать на фоне творения Вивальди во время домашних дел. Постепенно можно обнаружить, что классическая музыка отнюдь не сложная, а созвучна жизни.

«Как гурман пробуйте слушать понемногу, но разную академическую музыку. Сегодня – фортепианную миниатюру, завтра – симфонию или оперу. Как в литературе или кино, со временем вы начнете различать стили, эпохи и узнавать «своих» композиторов. И это будет началом настоящей дружбы с классикой», – рекомендовала музыкант.

По словам Узкой, после этого можно изучить эпоху, в которой жил композитор, и обстоятельства создания произведения. Также полезно посетить концерт.