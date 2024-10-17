Премьерный показ спектакля «Пиковая дама. Балет» пройдет на фестивале «Болдинская осень» в Нижнем Новгороде

Фестиваль «Болдинская осень» пройдет на подмостках Нижегородского театра оперы и балета. Концерты и спектакли по мотивам произведений Александра Сергеевича Пушкина покажут с 19 октября по 4 ноября, сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Минкульт региона.
В рамках фестиваля зрители увидят премьерную постановку «Пиковая дама. Балет». Действие разворачивается под музыку выдающегося композитора Юрия Красавина. Кроме того, площадкой пяти музыкальных выступлений стане концертный центр «Пакгауз».
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