Премьерный показ спектакля «Пиковая дама. Балет» пройдет на фестивале «Болдинская осень» в Нижнем Новгороде

Фестиваль «Болдинская осень» пройдет на подмостках Нижегородского театра оперы и балета. Концерты и спектакли по мотивам произведений Александра Сергеевича Пушкина покажут с 19 октября по 4 ноября, сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Минкульт региона.