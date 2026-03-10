Премьера «Трех мушкетеров» состоялась в Театре Моссовета

Премьера спектакля по мотивам «Трех мушкетеров» Александра Дюма прошла в Театре Моссовета. Режиссером постановки выступил сам художественный руководитель Евгений Марчелли, который занял в ролях многих заслуженных артистов: например, королеву Анну играют Ольга Кабо и Евгения Крюкова, Миледи — Екатерина Гусева, Ришелье — Александр Яцко, а де Тревиля — Виталий Кищенко.

У Марчелли получился не просто спектакль, а драматический концерт с более чем 20 музыкальными номерами Максима Дунаевского и Юрия Ряшенцева под аккомпанемент живого оркестра. За танцы отвечал знаменитый хореограф Егор Дружинин.

«Евгений Жозефович сделал так, что мы, когда исполняем музыкальную композицию, в этот момент не скачем на лошадях, у нас нет дуэлей на шпагах или рапирах. Мы просто поем в зал, в стойку микрофона. Но так как материал этот всем известен еще с детства, то зритель начинает фантазировать и сам дорисовывать образы, потому что включается ассоциативный ряд», — рассказал исполнитель роли Д’Артаньяна Арсений Васильевых.

Увидеть постановку можно будет 27 марта, 5 и 19 апреля на основной сцене театра.