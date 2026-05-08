Премьера спектакля «Солдатские сны» прошла в национальном центре «Россия»

Премьера исторического спектакля «Солдатские сны», основанного на военной хронике, состоялась 7 мая в национальном центре «Россия». В постановке, созданной народным артистом России Евгением Глазовым, приняли участие более 500 человек.

Сюжет начинается 2 мая 1945 года в Берлине. Адольф Гитлер уже покончил с собой, Рейхстаг взят, однако вермахт еще не капитулировал, за город по-прежнему идут бои. Однако советские артисты уже там — и дают под пулями концерт для воюющих солдат и офицеров. Лидия Русланова на экране вместе с заслуженной артисткой России Варварой исполняют песню «Валенки».

«Символично, что постановка начинается именно с этого номера, потому что мы передаем память из поколения в поколение», — отметила замгендиректора центра Анастасия Звягина.