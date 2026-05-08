Премьера спектакля «Солдатские сны» прошла в национальном центре «Россия»
Премьера исторического спектакля «Солдатские сны», основанного на военной хронике, состоялась 7 мая в национальном центре «Россия». В постановке, созданной народным артистом России Евгением Глазовым, приняли участие более 500 человек.
Сюжет начинается 2 мая 1945 года в Берлине. Адольф Гитлер уже покончил с собой, Рейхстаг взят, однако вермахт еще не капитулировал, за город по-прежнему идут бои. Однако советские артисты уже там — и дают под пулями концерт для воюющих солдат и офицеров. Лидия Русланова на экране вместе с заслуженной артисткой России Варварой исполняют песню «Валенки».
«Символично, что постановка начинается именно с этого номера, потому что мы передаем память из поколения в поколение», — отметила замгендиректора центра Анастасия Звягина.
История на сцене рассказывается через судьбы солдат и военных корреспондентов. Звучат и другие песни, ставшие классикой: «Вечный огонь», «Темная ночь», «Соловьи» и, конечно же, «Священная война». Одним из ключевых моментов спектакля стала символическая передача Знамени Победы от ветерана Великой Отечественной войны Кирилла Александровича Семенова ветерану специальной военной операции Георгию Сызранцеву.
Впервые в национальном центре «Россия» задействовали световой занавес: еще до начала представления он разделил пространство зрительного зала и сцены, которая представляла сны‑воспоминания. Это позволило использовать все пространство в драматургии постановки и глубже погрузить зрителей в атмосферу событий.
Вместо декораций — подлинные фотографии из музейных и цифровых архивов. Исходные изображения с помощью искусственного интеллекта прошли глубокую цифровую реставрацию, при этом историческая достоверность сохранена. В результате кропотливой работы получены не просто обработанные архивные кадры, а полностью переосмысленные визуальные сцены: живые, глубокие и технологически сложные, усиливающие эффект присутствия и погружения.
Кульминацией вечера стало исполнение Львом Лещенко песни «День Победы».