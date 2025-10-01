Премьера спектакля «Приключения Электроника» прошла в Дмитрове

Премьера мюзикла «Приключения Электроника» по мотивам советского двухсерийного фильма, с музыкой Евгения Крылатова и стихами Юрия Энтина, прошла в Дмитрове. Поставил проект на сцене режиссер Александр Дзюба, он же сыграл профессора Громова.

«Мне посчастливилось придумать этот спектакль, написать сценарий и воплотить его с совершенно удивительными людьми», — рассказал он.

За музыкальную часть отвечал Большой детский хор имени Виктора Попова. Для него подобный проект уже не первый: патриотический мюзикл «Баллада о маленьком герое» и другие спектакли собирают аншлаги.

«Песни, которые звучат в этом спектакле, — самые любимые и ребятами, и всей публикой», — заявил художественный руководитель хора, заслуженный артист России Анатолий Кисляков.

Планируется большой гастрольный тур, в рамках которого мюзикл покажут во многих городах страны: Казани, Чебоксарах, Нижнем Новгороде — и, конечно, Москве.