Премьера шоу «Повелители волшебства» состоялась в Москве

В Москве состоялась премьера шоу «Повелители волшебства». Зрители смогут увидеть не имеющий аналогов в мире спектакль с превращениями, левитацией, исчезающими и вновь появляющимися людьми и предметами.

Создатели шоу, братья Сафроновы, считают, что смотреть его нужно вживую. У каждого зрителя есть возможность прикоснуться к магии. Например, для полета над сценой иллюзионисты выбирают случайных людей из зала. Этот номер даже попал в Книгу рекордов России.

Первые зрители остались в восторге от увиденного.

«Очень красивый вечер, потрясающие ребята. Мне кажется, детишки получили бурю эмоций, а взрослые насладились новогодним волшебством», — рассказала зрительница Анастасия.

Длится шоу полтора часа без антракта. Увидеть его можно на сцене «МТС Live».

Всего планируется 32 показа, по три в день — в 11:30, 15:00 и 18:30. Продлится шоу до 11 января.