Премьера мюзикла «Последняя сказка» состоялась в Москве

Премьера мюзикла «Последняя сказка» состоялась в Московском дворце молодежи 7 декабря. Эта постановка привлекла к себе огромный интерес публики — в день первого публичного показа на нее продали 100 тысяч билетов.

По сюжету, молодая пара — Максим и Женя — испытывают кризис в отношениях. За годы у обоих накопилось немало обид и противоречий. И, кажется, помочь может только чудо.

И вот из Москвы они попадают в восточную сказку, где встречаются с персонажами «Тысячи и одной ночи». Вдохновлялись создатели улицами и бытом Стамбула, где купили много реквизита.

«Очень сложная история была с полетом. Потому что петь нужно в воздухе. Для артиста-вокалиста это отдельное испытание, потому что нет опоры. И было потрачено много времени, чтобы ничто не влияло на их вокал», — рассказала хореограф-постановщик спектакля Ирина Кашуба.