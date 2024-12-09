Премьера мюзикла «Последняя сказка» состоялась в Москве
Премьера мюзикла «Последняя сказка» состоялась в Московском дворце молодежи 7 декабря. Эта постановка привлекла к себе огромный интерес публики — в день первого публичного показа на нее продали 100 тысяч билетов.
По сюжету, молодая пара — Максим и Женя — испытывают кризис в отношениях. За годы у обоих накопилось немало обид и противоречий. И, кажется, помочь может только чудо.
И вот из Москвы они попадают в восточную сказку, где встречаются с персонажами «Тысячи и одной ночи». Вдохновлялись создатели улицами и бытом Стамбула, где купили много реквизита.
«Очень сложная история была с полетом. Потому что петь нужно в воздухе. Для артиста-вокалиста это отдельное испытание, потому что нет опоры. И было потрачено много времени, чтобы ничто не влияло на их вокал», — рассказала хореограф-постановщик спектакля Ирина Кашуба.
Арии создавали не новички — музыку написал композитор Евгений Загот, прославившийся мюзиклом «Шахматы», а либретто вышло из-под пера легендарного Алексея Иващенко.
«Здесь музыка очень многофункциональна. Иногда она помогает героям раскрыться, потому что существуют монологи, выраженные в песнях. Иногда она приподнимает сцену, как бы расширяя, давая ей объём. Иногда она тайные мысли героев помогает высказать, тайные их желания», — рассказала режиссер-постановщик Анна Шевчук.
Ковер-самолет, поднимающий главных героев над сценой, спроектировали инженеры из Бельгии. Такого нет пока ни в одной бродвейской постановке.
«Но кроме этой подготовки, конечно, у нас великолепный хореограф, который поставил сногсшибательные танцы, это нужно просто видеть: масштаб, эту красоту», — рассказала исполнительница главной роли Дарья Январина.
А чем все закончилось, можно узнать, посетив представление. «Последнюю сказку» на сцене МДМ играть будут ежедневно. После оглушительной премьеры билеты вывели с запасом до марта.