Премьера фильма «В списках не значился» состоялась в Москве
Премьера военной драмы «В списках не значился» по роману Бориса Васильева состоялась в столичном кинотеатре «Октябрь». Это уже вторая экранизация произведения, впервые увидевшего свет в 1974 году; главную роль в этот раз сыграл 25-летний актер «Табакерки» Владислав Миллер.
Сюжет картины соответствует первоисточнику. Молодой лейтенант Плужников, только окончивший военное училище, прибывает в Брестскую крепость на службу вечером 21 июня. Однако доложиться в полк и попасть в список военнослужащих крепости он не успевает, поскольку наутро начинается Великая Отечественная война. Вчерашний курсант принимает первый в жизни бой, который продлится для него почти 10 месяцев.
«Мы хотели ответить на вопрос, почему Коля Плужников — избранный, что движет им. И я надеюсь, что финал картины ответит на эти вопросы», — рассказал Миллер.
Часть эпизодов снимали в настоящей Брестской крепости. Остальные воссоздали на территории кинопарка «Москино» по архивным чертежам и фотографиям.
Выход киноленты поддержал медиахолдинг МАЕР, разместивший на экранах цифровые приглашения. Их увидят более 10 миллионов человек. Гендиректор компании Константин Майор отметил, что информацию о подвигах героев необходимо продвигать в том формате, который поняла бы молодежь.
«Мы продвигаем историю войны по-новому, в новом формате, чтобы каждый молодой человек, молодая леди могли понять, что ее или его предки сражались не зря», — рассказал он.
В широкий прокат фильм выйдет 1 мая.