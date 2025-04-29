Премьера фильма «В списках не значился» состоялась в Москве

Премьера военной драмы «В списках не значился» по роману Бориса Васильева состоялась в столичном кинотеатре «Октябрь». Это уже вторая экранизация произведения, впервые увидевшего свет в 1974 году; главную роль в этот раз сыграл 25-летний актер «Табакерки» Владислав Миллер.

Сюжет картины соответствует первоисточнику. Молодой лейтенант Плужников, только окончивший военное училище, прибывает в Брестскую крепость на службу вечером 21 июня. Однако доложиться в полк и попасть в список военнослужащих крепости он не успевает, поскольку наутро начинается Великая Отечественная война. Вчерашний курсант принимает первый в жизни бой, который продлится для него почти 10 месяцев.

«Мы хотели ответить на вопрос, почему Коля Плужников — избранный, что движет им. И я надеюсь, что финал картины ответит на эти вопросы», — рассказал Миллер.