Премьера экранизации романа «Авиатор» состоится в Санкт-Петербурге

В четверг, 20 ноября, состоится выход на широкие экраны фильма «Авиатор». Экранизация одноименного бестселлера Евгения Водолазкина была представлена на премьере в Александринском театре в Санкт-Петербурге, написал Piter.TV .

Режиссеру Егору Михалкову-Кончаловскому пришлось искать драматургические способы, чтобы выразить мысли и идеи романа: «Ты в фильме должен находить какие-то драматургические способы выражать мысли и идеи романа с тем, чтобы можно было сказать „да, конечно, этот фильм, он отступает от романа, но, тем не менее, это фильм по этому роману“».

Сюжет киноленты разворачивается в наши дни: ученые оживляют человека, замороженного почти век назад, и он пытается освоиться в современном мире.

В фильме снялись известные актеры: Константин Хабенский, Александр Горбатов, Дарья Кукарских, Илья Коробко, Евгений Стычкин, Антон Шагин, Игорь Миркурбанов, Ирина Пегова, Валерий Баринов и другие.

Автор романа Евгений Водолазкин остался доволен актерской игрой: «Сейчас я представляю их ровно так, как они представлены в кино. Это получилось».

Создатели превратили премьеру в путешествие во времени. У входа в театр гостей встретила инсталляция: стилизованный самолет и ледяная фигура главного героя – авиатора Платонова. В фойе театра воссоздали атмосферу 20-х годов.