Представители Китая увидели потенциал Нижегородской области в сфере совместного кинопроизводства

На VI Международном форуме внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в Нижнем Новгороде обсудили перспективы развития российско-китайского кинопроизводства. Об этом написало ИА «Время Н» .

Руководитель Представительства Китайского комитета содействия развитию международной торговли (CCPIT) и Китайской Международной Торговой палаты (CCOIC) в Российской Федерации Гао Ци поделился своим мнением о сотрудничестве.

Гао Ци считает, что углубление взаимодействия в сфере кинопроизводства между Россией и Китаем, включая Нижегородский регион, может быть перспективным. Он отметил сложности с прямыми рейсами между Нижним Новгородом и Китаем, но выразил уверенность, что при решении этого вопроса у Китая появится возможность лучше изучить потенциал Нижегородской области в кинопроизводстве.

«Сам Голливуд — хороший пример сотрудничества кинобизнеса Китая с киноиндустрией других стран. Там сосредоточены многие китайские компании. Но у России есть серьезное географическое преимущество: она гораздо ближе к Китаю, чем Голливуд», — сказал Гао Ци.