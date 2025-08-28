Представители Анненкирхе в Петербурге сообщили о переносе сроков реставрации

Лютеранская церковь Святой Анны останется открытой для прихожан и туристов до осени 2025 года, вопреки планам по реставрации. Об этом сообщила gazeta.spb со ссылкой на публикацию представителей храма.

Известно, что подготовительные работы не приведут к закрытию здания. Первый этап восстановления должен был начаться 1 сентября, но точные даты пока не установлены. В заявлении указано, что церковь продолжит работу в обычном режиме.

По информации представителей Анненкирхе, подготовка идет по графику, но пока без ограничений для посетителей. Планируется обновление фасада и внутреннего убранства, а также восстановление утраченных элементов.