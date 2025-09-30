Председатель Союза театральных деятелей Машков высказался о трансформации номинаций «Золотой маски»

Председатель Союза театральных деятелей России и президент премии и фестиваля «Золотая маска» Владимир Машков поделился мнением об изменении ряда номинаций в интервью с ИА НСН .

«Трактовать исключение частных номинаций можно только в одном направлении. Дело в том, что театр — дело коллективное. Спектакль имеет в себе огромное количество художественных соединений: специалистов по свету, гриму, артистов, режиссеров, техников сцены, бутафоров. Это огромный организм», — подчеркнул Машков.

По мнению Машкова, новые номинации сосредоточатся на выборе лучшего спектакля года, а награду будет получать вся творческая команда, написал RT.