Предпремьерный показ спектакля «Тартюф» состоялся в театре Моссовета | 360°

Культура 03 мая 2024, 18:51 Предпремьерный показ спектакля «Тартюф» состоялся в театре Моссовета

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Усыпанная мишурой сцена, знакомые образы и диалоги в новой интерпретации. Все это — начало спектакля «Тартюф, или Обманщик» режиссера Евгения Марчелли. Предпремьерный показ состоялся в театре Моссовета.

В главных ролях — артисты Виталий Кищенко, Ольга Остроумова и Валерий Яременко. Актеры уже знакомы зрителям, но режиссер заложил новые смыслы в постановку.

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«Чуть-чуть под другим ракурсом мы попробовали рассмотреть эту историю, то есть хозяин, который пригласил в дом Тартюфа — Оргон — он это сделал не потому, что он немножко сумасшедший и он так сильно заблуждается в Тартюфе. <…> Мы сделали некоторый допуск, что он понимает, что Тартюф не вполне тот святой», — рассказал художественный руководитель театра Моссовета Евгений Марчелли.

Пьеса Мольера «Тартюф» является жемчужиной мирового театрального репертуара. В свое время она наделала немало шума: пережила скандалы и запреты на показ. Это нетленная история о человеческой глупости, ханжестве и лицемерии. В своем спектакле Марчелли расставил акценты так, чтобы зрители увидели знакомых героев с другой стороны.

«У меня всегда была история, что главный — Оргон, а Тартюф — это уже, в нашей истории, орудие, благодаря которому Оргон проводит эксперимент над собой и над своей супругой молодой», — отметил заслуженный артист России Валерий Яременко.

Для громкой сцены вполне осознанно выбрали малую сцену, отметила корреспондент Анастасия Садовникова. Постановщик спектакля хотел добиться камерности, чтобы ни одно движение или вздох действующих лиц не остались незамеченными. В зале не осталось равнодушных.

«Прекрасная игра актеров, особенно Кищенко Виталий Эдуардович, он как всегда на высоте. И постановка интересная, современная», — поделился впечатлениями зритель Александр.

Театральный мир знает много интерпретаций знаменитой комедии Мольера. Показ в Моссовете — не попытка их реанимировать. Это совершенно новая работа, другая режиссерская команда и новое видение.