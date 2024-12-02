Предпремьерный показ фильма «Алдан» пройдет в Москве 8 декабря

В Москве состоится предпремьерный показ первого межрегионального фильма «Алдан», посвященного спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства Якутии.

В основу сюжета легли реальные события, а фильм расскажет об истинных ценностях и подвигах якутского врача-добровольца Николая Потапова и его однополчан.

Идея создания киноленты принадлежит главе Якутии Айсену Николаеву. Инициатива получила поддержку президента России Владимира Путина. Режиссером фильма выступил Дмитрий Кольцов, а в состав съемочной группы вошли запорожские авторы.

В картине сыграли экс-боец UFC Джефф Монсон, Дмитрий Дюжев, Иван Охлобыстин и Ольга Красько. А для исполнения главной роли выбрали артиста Театра юного зрителя Якутии Илью Яковлева.

Показ приурочат ко Дню героев Отечества. Он состоится 8 декабря, в 14:00, в национальном центре «Россия». Вход бесплатный, но для просмотра необходимо зарегистрироваться до 5 декабря. Для этого необходимо направить на электронную почту 6231618@mail.ru письмо с темой «Алдан», где указать фамилии, имена и отчества гостей. Количество мест ограничено.

В широкий прокат «Алдан» выйдет в феврале 2025 года.