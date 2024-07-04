Правительство Петербурга: реставрация Московских триумфальных ворот завершится в сентябре 2024 года

Правительство Санкт-Петербурга анонсировало окончание реставрации Московских триумфальных ворот. Об этом сообщила Gazeta.SPb.

Сейчас специалисты проводят работы по полному восстановлению объекта культурного наследия. Из городского бюджета были выделены 332,5 миллиона рублей.

Жителям Северной столицы пообещали, что реставрация завершится уже в сентябре 2024 года.

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