Правила проведения конкурса «Супердискотека 90-х»

«Супердискотека 90-х» Радио Рекорд пройдет 19 декабря в концертном зале «Live Арена». 360.ru разыграет среди подписчиков приглашение на фестиваль на двух человек. Ниже можно ознакомиться с правилами конкурса.

Общие положения 1.1. Используемые термины и понятия: 1.1.1. Конкурс — розыгрыш Призов, который проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими правилами. Конкурс не относится к лотереям в соответствии с Федеральным законом РФ «О лотереях» или иным мероприятиям, основанным на риске. 1.1.2. Организатор — ООО «Рекорд Про», адрес: 198303, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Красненькая речка, пр-кт Стачек, д. 105 к. 1 литера Г, помещ. 3-Н, рабочее место 1, ОГРН 1097847039531, ИНН 7805484815, КПП 780501001. 1.1.3. Группа – группа «Телеканал 360» ( https://ok.ru/tv360 ) в социальной сети «Одноклассники» ( https://ok.ru/ ). 1.1.4. Сообщество – сообщество «Телеканал 360» ( https://vk.com/tv360 ) в социальной сети ВКонтакте ( https://vk.com/ ). 1.1.5. Сервис — сервис https://konkursok.ru/ ( https://konkursok.ru/vk ) для определения победителей конкурсов, проводимых в социальной сети «Одноклассники» и (или) «ВКонтакте». 1.1.6. Участник – лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящими правилами и желающее принять участие в Конкурсе. 1.1.7. Победитель — участник, который в соответствии с настоящими правилами признается победителем и вправе получить от Организатора Приз. 1.1.8. Фестиваль — фестиваль «Супердискотека 90х Радио Рекорд», проводимый 19.12.2025 в 20:00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, Новоивановское, улица Западная, 145 (LIVE АРЕНА). 1.1.9. Приз — 1 (одно) электронное приглашение на 2 (два) лица на Фестиваль. Общее количество Призов — 2 (два). Призы не облагаются НДФЛ в соответствии с п. 28 ст. 217 НК РФ. 1.2. Порядок проведения Конкурса и условия определения Победителя, установлены настоящими правилами. 1.3. Срок проведения Конкурса: с 17.12.2025 по 18.12.2025. 1.4. Дата подведения итогов Конкурса (определения победителей): 18.12.2025. 1.5. Конкурс проводится в рекламных целях, для привлечения внимания пользователей социальной сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» к Организатору, Фестивалю, Группе и Сообществу. 1.6. Настоящие правила опубликованы на сайте 360.ru. 1.7. Организатор проводит Конкурс за счет собственных средств.

Участники 2.1. Участником может стать любое физическое, дееспособное лицо, гражданин РФ, достигшее восемнадцатилетнего возраста на дату начала Конкурса, не включенное в реестр иностранных агентов, перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, зарегистрированное в качестве пользователя социальной сети «Одноклассники» и (или) «ВКонтакте», идентифицированное по номеру мобильного (сотового) телефона, зарегистрированного на территории РФ. 2.2. Каждый Участник: — должен сообщить о себе достоверные сведения и информацию, соответствующие действительности, в том числе в случаях и в порядке, определенных настоящими правилами; — в случае использования псевдонима (вымышленного имени) и (или) изменения имени в период проведения Конкурса, должен сообщить (подтвердить) свое подлинное имя посредством системы сообщений социальной сети «Одноклассники» и (или) «ВКонтакте»; — лично и самостоятельно участвует в Конкурсе; — должен знать и обязан соблюдать настоящие правила; — вправе воздержаться или отказаться от участия в Конкурсе, отказаться от получения Приза; — не вправе передать и (или) любым иным образом уступить свои права, связанные с участием в Конкурсе, третьему лицу (лицам); — должен активировать функцию, позволяющую направлять ему сообщения посредством системы сообщений социальной сети «Одноклассники» и (или) «ВКонтакте». 2.3. Участник за свой счет уплачивает все расходы, связанные с его участием в Конкурсе и (или) в связи с получением (использованием) Приза, в том числе, расходы по оплате услуг телефонной и иной связи, транспортные расходы и все иные расходы, которые могут возникнуть у Участника. Указанные расходы не компенсируются и не возмещаются. 2.4. Участник действует лично, от своего имени, добровольно, самостоятельно и свободен в своем волеизъявлении. Участник принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с возможным получением Приза по итогам участия в Конкурсе. 2.5. Лица, не названные в п. 2.1 настоящих правил, а также лица, признанные судом недееспособными на дату начала Конкурса, стать Участниками не могут и не вправе получить Приз.

Порядок проведения конкурса, определения победителей 3.1. Срок проведения Конкурса указан в п. 1.3 настоящих правил. .2. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо подписаться (или быть подписанным) на Группу и (или) Сообщество, осуществить репост поста о проведении конкурса на своей странице в социальной сети «Одноклассники» и (или) «ВКонтакте» (страница Участника в социальной сети «Одноклассники» и (или) «ВКонтакте» должна быть открытой для просмотра). 3.3. В дату подведения итогов Конкурса, указанную в п. 1.4 настоящих правил, уполномоченное Организатором лицо с помощью Сервиса определит Победителей в количестве 2 (двух) человек (1 (одного) — в социальной сети «Одноклассники» и 1 (одного) — в социальной сети «ВКонтакте») и разместит информацию о Победителе в Группе и (или) Сообществе. 3.4. В случае приостановки работы Сервиса, технических неполадок в работе Сервиса или прекращения работы Сервиса, Организатор вправе использовать иной сервис с аналогичным функционалом для определения Победителя. 3.5. Участие в Конкурсе одного Участника с двух и более аккаунтов не допускается (фейковые аккаунты). Если Участник создал более одного аккаунта для участия в Конкурсе и занял призовые места, то он лишается права на получение Приза. 3.6. Участники, признанные Победителями, получают возможность получить Приз.

Порядок выдачи призов 4.1. После подведения итогов Конкурса уполномоченное Организатором лицо посредством системы сообщений социальной сети «Одноклассники» и (или) ВКонтакте направляет Участнику, признанному Победителем, текстовое уведомление о признании его Победителем и возможности получить Приз. 4.2. Победитель в течение 1 (одного) часа с момента направления ему сообщения обязан подтвердить получение им текстового уведомления ответным сообщением, в котором должен сообщить о своем намерении получить Приз, либо отказаться от получения Приза. Если Победитель не направит сообщение о намерении получить Приз в указанный в настоящем пункте срок, он утрачивает право на получение Приза. 4.3. В случае подтверждения Победителем своего намерения получить Приз, уполномоченное Организатором лицо посредством системы сообщений социальной сети «Одноклассники» и (или) ВКонтакте направит Участнику Приз. 4.4. Приз не заменяется иными материальными и нематериальными ценностями. 4.5. Каждому Победителю Конкурса может быть вручено не более 1 (одного) Приза. 4.6. Организатор Конкурса не несет ответственности за невручение присужденного Приза, если Победитель не сообщил сведения и информацию, указанные в настоящих правилах, или сообщил недостоверные (недействительные) сведения и информацию, или отказался от присужденного Приза, не востребовал или не получил присужденный Приз в порядке, предусмотренном настоящими правилами.

Прочие условия 5.1. Получая Приз, Победитель выражает свое безусловное согласие с тем, что его изображение, фото- и видеоматериалы, а также иные данные и материалы, размещенные Победителем на своей странице в социальной сети «Одноклассники» и (или) «ВКонтакте», могут быть использованы Организатором и (или) уполномоченными Организатором лицами в рекламных целях, в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты какого-либо вознаграждения Победителю. 5.2. Любая и всякая помощь, оказанная третьим лицом Участнику во время проведения Конкурса, не предоставляет третьему лицу никаких прав, связанных с участием в Конкурсе, в том числе, права требовать от Организатора предоставить права и (или) выполнить обязательства. 5.3. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания, толкования или любой иной спорной ситуации, касающихся в целом всего Конкурса или любой его части и (или) настоящих правил, решения Организатора являются окончательными и обжалованию не подлежат. 5.4. Организатор оставляет за собой исключительное право: — дополнять и (или) изменять настоящие правила; — прекратить, приостановить, отменить проведение Конкурса и (или) аннулировать в целом или в части, уведомив об этом способом, не запрещенным действующим законодательством. Информация о существенных изменениях настоящих правил размещается в Группе и (или) Сообществе. 5.5. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе действующего законодательства РФ и при недостижении согласия могут быть переданы на рассмотрение Пресненского районного суда города Москвы. 5.6. Заглавия в настоящих правилах приводятся исключительно для удобства работы с текстом и не должны приниматься во внимание. Заголовки к разделам, пунктам и подпунктам, а также их нумерация служат только для целей ссылок на них и не определяют, не ограничивают и не изменяют смысла, содержания или толкования настоящих правил.

