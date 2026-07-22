PR PARTY 2026 соберет специалистов по коммуникациям в Парке Горького 27 июля

27 июля в пространстве «Сфера Х5» в Парке Горького пройдет PR PARTY 2026, приуроченная ко Дню PR-специалиста. В программе заявлены Public Talk, нетворкинг и концерт под открытым небом, сообщает DailyMoscow.

Организатором PR PARTY 2026 выступает медиагруппа «Типичная Москва», в которую входят издания Daily Moscow и «Типичная Москва». Встреча соберет специалистов по PR, маркетингу, корпоративным коммуникациям, медиа, а также представителей бизнеса и креативных индустрий. Вход предусмотрен по регистрации.

С 17:00 гостей ждут welcome drink, музыкальная программа, PR Photo Zone, интервью для видеопроекта «1 вопрос пиарщику», интерактив PR Bingo, карточки знакомств, QR-визитки и розыгрыши подарков от партнеров.

Главным событием вечера станет Public Talk о будущем коммуникационной индустрии. Участники обсудят доверие, влияние и репутацию в эпоху тотального контента, развитие личного бренда, использование искусственного интеллекта в PR и новые подходы к оценке эффективности коммуникаций.

В дискуссии выступят Юлия Парфилова, Елена Карнеева, Светлана Фролова, Никита Прохоров, Ильяс Валиуллин и Максим Задворнов. Модератором станет генеральный директор медиагруппы «Типичная Москва» Игорь Сумин. После Public Talk пройдет Community Time, а завершится мероприятие концертом с участием проектов трепетно, это Ни, SHVECOV и милица.