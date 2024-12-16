Поврежденную вандалом картину Репина вернули в Третьяковку после реставрации

Знаменитую картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», которая в 2018 году была повреждена вандалом, после реставрации вернули в постоянную экспозицию Третьяковской галереи. Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр культуры России Ольга Любимова.

«Произведение надежно защищено: теперь оно эскпонируется в специально сконструированной климатической антивандальной капсуле», — рассказала она.

Министр уточнила, что картину Репина восстанавливали лучшие российские реставраторы, которые использовали не имеющее аналогов в мире оборудование. Специалистам удалось не только устранить повреждения, но и открыть утраченные со временем цвета полотна.

В Серпуховском историко-художественном музее до 6 апреля будет работать выставка, посвященная Илье Репину и Василию Сурикову.