Поврежденную вандалом картину Репина вернули в Третьяковку после реставрации

Знаменитую картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», которая в 2018 году была повреждена вандалом, после реставрации вернули в постоянную экспозицию Третьяковской галереи. Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр культуры России Ольга Любимова.
«Произведение надежно защищено: теперь оно эскпонируется в специально сконструированной климатической антивандальной капсуле», — рассказала она.
Министр уточнила, что картину Репина восстанавливали лучшие российские реставраторы, которые использовали не имеющее аналогов в мире оборудование. Специалистам удалось не только устранить повреждения, но и открыть утраченные со временем цвета полотна.
В Серпуховском историко-художественном музее до 6 апреля будет работать выставка, посвященная Илье Репину и Василию Сурикову.
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