Посвященную Шостаковичу выставку открыли в Филармонии Петербурга

С 8 августа по 31 октября 2025 года в Бетховенском фойе Большого зала Филармонии в Санкт-Петербурге состоится выставка графических работ Александра Траугота, посвященная Дмитрию Шостаковичу. Об этом сообщила gazeta.spb .

На экспозиции будут представлены редкие иллюстрации и уникальные библиотечные материалы. Посетители смогут увидеть произведения, созданные художником в период с 2010 по 2025 год, в том числе ранее не опубликованные иллюстрации для монографии Елены Матвеевой и изданий петербургского издательства «Вита Нова».

Музыкальные произведения Шостаковича найдут визуальное отражение в работах Траугота, известных своей импровизационной манерой и прозрачностью акварелей. Уникальные нотные издания с личными пометками Шостаковича, предоставленные Музыкальной библиотекой Филармонии, позволят глубже понять творчество композитора.