Посвященную 245-летию МИИГАиК выставку-форум проведут перед ПМЭФ

Накануне ПМЭФ-2024 Московский государственный университет геодезии и картографии и фонд «Росконгресс» проведут выставку-форум «Пространственные данные: МИИГАиК — Территория инноваций», которую посвятят 245-летию университета. Она состоится с 24 по 27 мая в вузе.

Юбилейный проект МИИГАиК инициировал вместе с платформой «Территория инноваций» фонда «Росконгресс». Поддержку мероприятию оказал организационный комитет по подготовке и празднованию дня рождения вуза. В него входят органы госвласти, субъекты России и местного самоуправления, а также технологические государственные корпорации и компании.

В основу выставки легла идея развития МИИГАиК как универсальной отраслевой коммуникационной площадки, где пересекаются интересы регуляторов, образовательных, производственных и научных организаций, институтов развития, частных и государственных компаний страны и дружественных государств.

«Совместно с платформой „Территория инноваций“ фонда „Росконгресс“ мы проводим большую выставку-форум, в рамках которой в течение четырех дней в выставочном пространстве будут представлены более 20 крупнейших компаний, занимающих лидирующие позиции в сфере пространственных данных», — сказала ректор университета Надежда Камынина.

Она обратила внимание, что впервые на одной площадке соберутся не только выдающиеся представители отрасли, но и федеральные органы исполнительной власти. На выставке-форуме свои фонды представят Росреестр, Минприроды и госкорпорация «Роскосмос».

Участие в мероприятиях примут свыше 20 иностранных делегаций. Они посетят панельные дискуссии, круглые столы, специальные коммуникационные площадки, зоны делового общения и презентаций. Посетителям представят все разработки, которые сейчас создает МИИГАиК вместе с академическими и производственными партнерами.