«Постньюс»: мурал памяти Паши Техника предложили сделать в московском районе Лефортово

Поклонники рэп-исполнителя Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) хотят создать в столичном районе Лефортово мурал, посвященный памяти музыканта. С таким предложением фанаты обратились в департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы. С копией документа ознакомился сайт «Постньюс» .

Инициатива возникла после того, как на стене Виктора Цоя на Арбате появилось граффити с надписью «Техник». Вскоре поклонники группы «Кино» закрасили изображение, вернув мемориалу привычный вид.

«Чтобы устранить повод для дальнейшего противостояния граждан вокруг стены Цоя, снизить вероятность новых случаев вандализма и увековечить память музыканта, предлагаем официально выделить юго-западную стену технического здания по адресу: Ухтомская улица, 12с5 под мурал, посвященный Паше Технику», — сказано в обращении.

В месте указанного мемориала Паша Техник родился и вырос. После смерти рэпера на стене дома появился его портрет и стихийный мемориал, однако вскоре коммунальщики закрасили рисунок. По словам авторов инициативы, официальный мурал памяти исполнителя будет напоминать молодежи о вреде употребления запрещенных веществ.