Посольство Индии устроило ярмарку в Москве
Посетители летней благотворительной ярмарки на территории индийского посольства ощутили самобытную и гостеприимную атмосферу этой страны — они попробовали восточные лакомства, нарядились в сари и поучаствовали в необычных мастер-классах. Мероприятие прошло при поддержке «Роснефти».
Гостям индийского базара предложили огромный выбор товаров: чай, сладости, украшения, а также традиционную одежду. Все можно было попробовать, примерить и купить. Перед посетителями выступили сразу несколько народных коллективов. Все желающие также могли поучаствовать в мастер-классе по йоге.
Индийский базар невозможно представить без угощений, поэтому организаторы составили разнообразное меню. Помимо традиционных лепешек наан, в него включили такие жемчужины индийской кухни, как карри и самосы — треугольные пирожки с картошкой и овощами. Повара признались, что сделали блюда аутентичными, но не слишком острыми.
Еще одной важной частью мероприятия стала музыка. Ярмарка проходила под звуки индийского инструмента ситар, похожего на гитару.
Посол Индии в России Винай Кумар рассказал, что надеется привлечь как можно больше людей к знакомству с индийской культурой и различными аспектами жизни в этой удивительной стране.
«Конечно, невозможно узнать Индию, как и Россию или другую большую страну всего за один день, но можно постараться увидеть как можно больше», — отметил он.
Благотворительная ярмарка прошла при поддержке «Роснефти». Посол добавил, что мероприятие сможет вдохновить россиян на поездку в Индию, изучение языка или танцев.
«По сути, сегодняшний праздник — это окно в Индию. Для тех, кто в него заглянул и заинтересовался, могут открыться и двери, и весь дом», — заключил Кумар.
Все гости также стали участниками лотереи, призы в которой разыгрывались каждый час. Ярмарка принесла не только радость, но и большую пользу — все средства, вырученные с продажи товаров и билетов, направят в детские дома России и Индии.