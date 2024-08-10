Посольство Индии устроило ярмарку в Москве

Посетители летней благотворительной ярмарки на территории индийского посольства ощутили самобытную и гостеприимную атмосферу этой страны — они попробовали восточные лакомства, нарядились в сари и поучаствовали в необычных мастер-классах. Мероприятие прошло при поддержке «Роснефти».

Гостям индийского базара предложили огромный выбор товаров: чай, сладости, украшения, а также традиционную одежду. Все можно было попробовать, примерить и купить. Перед посетителями выступили сразу несколько народных коллективов. Все желающие также могли поучаствовать в мастер-классе по йоге.

Индийский базар невозможно представить без угощений, поэтому организаторы составили разнообразное меню. Помимо традиционных лепешек наан, в него включили такие жемчужины индийской кухни, как карри и самосы — треугольные пирожки с картошкой и овощами. Повара признались, что сделали блюда аутентичными, но не слишком острыми.

Еще одной важной частью мероприятия стала музыка. Ярмарка проходила под звуки индийского инструмента ситар, похожего на гитару.