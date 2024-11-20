Посещаемость театров и других учреждений культуры в Тюменской области превысила 32 млн человек
В Тюменской области в 2023 году театры и учреждения культуры посетили 32,1 миллиона человек. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные региональной госпрограммы «Развитие культуры».
Статистику составили, исходя из данных по посещаемости 1103 культурных учреждений.
Жители Тюменской области в 2023 году посетили по 20 различных мероприятий, таких, как концерты, спектакли и другие.
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