Пользователи соцсетей смогут заглянуть за театральные кулисы

Театральная неделя открылась в России. С 25 марта по 2 апреля пользователи VK и других социальных сетей получат эксклюзивный доступ к контенту от более чем 100 театров, артистов и блогеров.

Мариинский театр покажет «Тысячу и одну ночь», а его прима-балерина Анжелина Воронцова — шесть видеопостановок, в том числе репетицию спектакля под руководством Николая Цискаридзе.

Также пользователи смогут увидеть «Евгения Онегина» в постановке столичного Театра имени Вахтангова и «Отцов и детей» на сцене Волковского театра в Ярославле.

Впервые к проекту присоединился Татарский театр имени Галиаскара Камала в Казани. Он предложит пользователям заглянуть за кулисы спектакля «Голубая шаль», а проводником в мир, обычно скрытый от зрительских глаз, станет музыкант Раиль Арсланов.

В 10 театрах и музеях можно будет сгенерировать сценический образ из любимого произведения с помощью чат-бота.