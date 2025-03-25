Пользователи соцсетей смогут заглянуть за театральные кулисы
Театральная неделя открылась в России. С 25 марта по 2 апреля пользователи VK и других социальных сетей получат эксклюзивный доступ к контенту от более чем 100 театров, артистов и блогеров.
Мариинский театр покажет «Тысячу и одну ночь», а его прима-балерина Анжелина Воронцова — шесть видеопостановок, в том числе репетицию спектакля под руководством Николая Цискаридзе.
Также пользователи смогут увидеть «Евгения Онегина» в постановке столичного Театра имени Вахтангова и «Отцов и детей» на сцене Волковского театра в Ярославле.
Впервые к проекту присоединился Татарский театр имени Галиаскара Камала в Казани. Он предложит пользователям заглянуть за кулисы спектакля «Голубая шаль», а проводником в мир, обычно скрытый от зрительских глаз, станет музыкант Раиль Арсланов.
В 10 театрах и музеях можно будет сгенерировать сценический образ из любимого произведения с помощью чат-бота.
«Представляя сильное экспертное комьюнити, культурные сообщества позволяют каждому пользователю получить доступ к образовательному и просветительскому контенту бесплатно, не выходя из дома», — подчеркнула директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева.
Всего ежемесячно в социальных сетях публикуется свыше 3,8 миллиона уникальных материалов от лица представителей креативной индустрии.