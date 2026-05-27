Полотно Айвазовского «Девятый вал» отправят на полную реставрацию впервые за 176 лет

Полотно Ивана Айвазовского «Девятый вал» впервые за 176 лет отправят на полную реставрацию. Исследования с помощью инфракрасной камеры, рентгена, спектрометра и микроскопа показали, что состояние картины требует вмешательства специалистов, написал сайт телеканала «Звезда» .

Наиболее пострадавшей оказалась главная композиционная часть: мачта и моряки. Здесь обнаружено минимум три слоя краски и множество трещин. За почти два века картина не подвергалась полной реставрации, накопив «хронические болезни» в виде отслоения грунта, шелушения краски и изломов.

Айвазовский создавал «Девятый вал» по памяти, спустя 16 лет после пережитого шторма в Бискайском заливе. Картина сразу стала популярной: император Николай I выкупил ее для Эрмитажа, а затем она попала в Русский музей. Из-за высокой популярности «Девятый вал» долго не решались отправить на реставрацию.

Пока полотно готовят к процессу восстановления, реставраторы уже работают над золоченой рамой. Она пострадала в годы блокады Ленинграда, лишившись многих фрагментов резьбы. Рама будет восстановлена и покрыта сусальным золотом.

По завершении реставрации для картины изготовят новый планшетный подрамник. Полотно укрепят с обеих сторон, устранят очаги отслоения краски. Работы займут около четырех месяцев и пройдут в зале открытой реставрации, чтобы посетители Русского музея могли наблюдать за процессом.