Полеты над сценой и исчезающий автомобиль в шоу «Повелители волшебства»
Знаменитые волшебники братья Сафроновы готовят потрясающую магическую премьеру — шоу для всей семьи «Повелители волшебства». В праздничные дни, с 29 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, увидеть новое шоу можно будет на сцене МТС Лайф Холла. Невероятные превращения, полеты над сценой, исчезающие и вновь появляющиеся люди и предметы — гости шоу просто не поверят своим глазам!
Братья Сафроновы — знаменитые иллюзионисты, популярные ведущие и актеры. В 2025 году их шоу «М. А. Р. С. Притяжение» было признано мировым сообществом иллюзионистов лучшим иллюзионным шоу в мире. Сафроновы получили премию Мерлина — высшую международную награду в этом жанре, считающуюся «Оскаром» среди иллюзионистов.
Всех секретов создатели шоу не раскрывают, но о некоторых ярких моментах уже рассказали: на глазах публики они заставят раствориться в воздухе огромный автомобиль, а также покажут невероятно красивую левитацию — люди будут летать в воздухе, как птицы, без всяких приспособлений.
Подробная информация: https://safronovy.ru/
Возрастное ограничение: 0+
