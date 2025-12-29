Полеты над сценой и исчезающий автомобиль в шоу «Повелители волшебства»

Знаменитые волшебники братья Сафроновы готовят потрясающую магическую премьеру — шоу для всей семьи «Повелители волшебства». В праздничные дни, с 29 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, увидеть новое шоу можно будет на сцене МТС Лайф Холла. Невероятные превращения, полеты над сценой, исчезающие и вновь появляющиеся люди и предметы — гости шоу просто не поверят своим глазам!

Братья Сафроновы — знаменитые иллюзионисты, популярные ведущие и актеры. В 2025 году их шоу «М. А. Р. С. Притяжение» было признано мировым сообществом иллюзионистов лучшим иллюзионным шоу в мире. Сафроновы получили премию Мерлина — высшую международную награду в этом жанре, считающуюся «Оскаром» среди иллюзионистов.

Всех секретов создатели шоу не раскрывают, но о некоторых ярких моментах уже рассказали: на глазах публики они заставят раствориться в воздухе огромный автомобиль, а также покажут невероятно красивую левитацию — люди будут летать в воздухе, как птицы, без всяких приспособлений.

Возрастное ограничение: 0+

