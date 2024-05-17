Пол Дано исполнит роль «Кремлевского волшебника» | 360°

Культура 17 мая 2024, 19:18 Пол Дано исполнит роль «Кремлевского волшебника» Актер Пол Дано сыграет в политическом триллере о вымышленном советнике Путина Britta Pedersen / dpa / Global Look Press

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Режиссер Оливье Ассайас снимет фильм по роману «Кремлевский волшебник» автора Джулиано да Эмполи. Главные роли в картине исполнят такие актеры, как Пол Дано, Алисия Викандер и Джуд Лоу, сообщил сайт Variety.

Сюжет ленты разворачивается вокруг России 1990-х годов, когда только распался СССР. В новых реалиях, где веет свободой, молодой художник и начинающий телепродюсер Вадим Баранов внезапно занимает должность политтехнолога перспективного сотрудника ФСБ (бывшего КГБ) Владимира Путина.

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«Работая в самом сердце российской власти, Баранов смешивает правду с ложью, новости с пропагандой, направляя все общество, как одно большое реалити-шоу», — говорится в аннотации.

Ранее стало известно, что сербский режиссер Эмир Кустурица снимет кино в Москве. Он уже начал готовиться к работе в парке «Москино».